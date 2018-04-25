Abdullah Gül en son ne zaman konuştu?

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olup olmayacağı tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ederken, Gül henüz bir açıklama yapmış değil. Gündeme ilişkin son açıklamasını 15 Temmuz'a ilişkin sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme sırasında yapan Gül, adaylık konusunda son mesajını bir gazeteci üzerinden Şubat 2018'de iletmişti. Sessizliğini koruyan Gül'ün dün Karamollaoğlu ile Erbakan Ödülleri törenine katılması ise son zamanlarda verdiği 'en güçlü' mesaj olarak yorumlandı.

24 Haziran seçimleri öncesi adaylık tartışmalarının öne çıkan isimlerinden olan Abdullah Gül, yine sessizliğiyle dikkat çekiyor.

Uzun süredir gündeme ilişkin konuşmamaya dikkat eden Gül, son olarak AKP'nin sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemesine ilişkin açıklamada bulunmuş, kullandığı ifadeler AKP cephesinden büyük tepki çekmişti.

Gül'ün açıklamaları sonrası partisinin Kastamonu il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni KHK sonrası tuhaf kampanyalar başlatıldı, hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz? Yazıklar olsun... Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımız nasıl katıldı, katılıyor? Yazıklar olsun. Birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun" demişti.

ADAYLIK İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Gül'ün bu çıkışı AKP cephesinde 2019 adaylığı hamlesi şeklinde yorumlanmış, Gül ise bu iddialara uzun süre yanıt vermemişti.

Konuya ilişkin aradan aylar geçtikten sonra gazeteci Gürkan Hacır'a konuşan Gül, Hacır üzerinden "toplumsal bir mutabakat üzerinden adaylık" mesajını iletmişti.

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMASI

Öte yandan Gül'ün Erdoğan'la KHK öncesi son tartışması başkanlık sistemi gündeme geldiği günlerde yaşanmıştı.

"Nasıl bir başkanlık? Çok önemli. Türk tipi bir parlamenter sistem yaşadık ve bunun sıkıntılarını gördük. Türk tipi bir başkanlık sistemi olmaması gerekir. Bir başkanlık sistemi olacaksa ABD’de olduğu gibi gerçekten kuvvetler ayrılığının açık seçik sarih bir şekilde yazıldığı, her şeyin çok iyi tarif edildiği gelişmiş demokrasilerde hukukun üstünlüğüne dayalı şekilde olursa şüphesiz o da demokratik bir sistemdir'' diyerek Erdoğan'ın "Türk Tipi" başkanlık modeli önerisine karşı çıkan Gül, Erdoğan'dan sert bir yanıt almıştı.

Erdoğan, Gül'e verdiği yanıtta, "Türk tipi başkanlık sistemi olmaz diyorlar. Bal gibi olur. Neden olmazmış'' ifadelerini kullanmıştı.

SON KONUŞMASINDA 'TROL' VURGUSU

Abdullah Gül, erken seçim kararı sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan bir toplantıya katılırken, burada da gündeme ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ancak Gül'ün buradaki konuşmasında yaptığı "trol" vurgusu, AKP içindeki tasfiyelere işaret olarak yorumlandı.

TWİTTER'DA HÂLÂ CUMHURBAŞKANI

Sosyal medya üzerinden son mesajını 23 Nisan'da atan Abdullah Gül, "Meclisimizin 98. kuruluş yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Tüm çocuklara mutlu yarınlar diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde "rahatsızlık" bahanesiyle kutlamalara katılmayan Gül'ün bu 23 Nisan'da attığı mesaj dikkat çekerken, bir diğer ilgi çekici nokta Gül'ün sosyal medya hesabının adı. Gül'ün hesap adında hâlâ "cumhurbaşkanı" ifadesi yer alıyor: @cbabdullahgul

TÖREN MESAJI

Gündeme ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Gül'ün son süreçteki en güçlü mesajı dün Erbakan Ödül Töreni'nde oldu.

Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek, ilk kez açık şekilde öne çıkmış oldu.