'Abdullah Gül e-muhtıracıların safında'

Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 'Abdullah Bey’i yanımızda göremiyoruz; e-muhtıracıların safında görünen bir Abdullah Gül görüntüsü var' dedi.

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylık konusundaki açıklamasını değerlendirdi.

Gül’ün referandumda “Hayır” oyu verdiğinin gündeme geldiğini belirten Mehmet Ali Şahin, “Abdullah Bey’i yanımızda göremiyoruz; e-muhtıracıların safında görünen bir Abdullah Gül görüntüsü var” ifadelerini kullandı.

Şahin, "Abdullah Gül’e kırgın mısınız?" sorusuna, "Üzüntülüyüm. Biz bugün Abdullah Bey ile beraber olup e-muhtıraya karşı AK Parti’nin millet, demokrasi ve milli irade adına gösterdiği tavrı bir kez daha milletimizle paylaşabilirdik. Böyle bir günde Abdullah Bey’i yanımızda göremiyoruz; e-muhtıracıların safında görünen bir Abdullah Gül görüntüsü var. Ben bundan üzüntü duyuyorum. Dünkü konuşmasında '27-28 Nisan’da, biz AK Parti olarak benim adaylığıma karşı çıkanlara gerekli cevabı vermiştik. Genel Başkanım Sayın Erdoğan ve AK Parti benim arkamda durmuştu ve beni Cumhurbaşkanı seçmişti' diye bunları hatırlamasını, milletle paylaşmasını beklerdim" ifadelerini kullandı.