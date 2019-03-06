Abdullah Gül bu tutuklama sonrası ne diyecek? 'Kim ne derse desin' diye destek çıkmıştı

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, 'FETÖ' üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altan'ın bundan tam 9 sene önce yapılan skandal ataması ise çoktan unutulmuş durumda. İşte o atamanın hikayesi...

Artık neredeyse sıradan hale gelen "FETÖ tutuklamalarına" bugün bir yenisi daha eklendi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, Cemaat üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak bu tutuklamanın 9 sene öncesinde ilginç bir atama öyküsü yatıyor.

30 Mart 2010 tarihinde, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir süredir boşta olan Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine müsteşarlık görevini henüz bir aydır sürdüren Alparslan Altan'ı atamıştı.

Anayasa Mahkemesi raportörlerinin Anayasa Mahkemesi'ne atanması mümkün olmadığından, bu atamanın gerçekleştirilebilmesi için Alparslan Altan'ın planlı olarak Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığına atandığı ortaya çıkarken, Altan'ın Müsteşar Yardımcılığı da bu nedenle yalnızca 1 ay sürmüştü.

Gül, Altan'ı AYM üyeliğine atamasına yönelik eleştiriler için, “Kim ne derse desin, ben doğru yaptığıma inanıyorum” demişti.