'Abdullah Gül 55 vekille yeni parti kuracak' dedi, tarihi açıkladı

Uzun süredir yeni parti kuracağı ileri sürülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adım atacağı tarihe ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Milliyet yazarı Talat Atilla, Abdullah Gül'ün 'Erdoğan’dan uzaklaşmayın' eleştirilerine, “Cumhurbaşkanlığı görevimin bitmesinden bir süre sonra Kayseri’yi ziyaret ettim. Aynı gün AK Parti’nin Kayseri il teşkilatı binaya kilit vurarak çaycı dâhil herkesi izinli ilan etmiş. Oysa o gün Kayseri il binasına giderek AK Parti’ye kayıt yaptıracaktım!” yanıtını verdiğini yazarken, Gül'ün atacağı söylenen yeni adıma ilişkin şu iddialarda bulundu:

Ankara’nın gizli mahfillerinde Gül’e atfedilen bir senaryo daha dolaşıyor...

Ocakta başlayacağı test sürüşünü, nisanda bir dizi eylemlerle tamamlamayı hedeflediği öne sürülüyor.

Daha açık yazayım...

Abdullah Gül’ün, önemli bir siyasetçinin lojistik desteği, bir medya patronunun yol göstericiliği, tanınmış iki STK başkanının mıntıka temizliği ve bakanlık yapmış vekillerin de olduğu grupla Erdoğan’a siyasi operasyonlara hazırlandığı...

4 ay içinde çeşitli partilerden kopa(rıla)cak, isimleri işaretlenmiş 55 milletvekiline Gül’ün liderlik yapacağına dair güçlü bilgilerim var...

Bazılarına görünür gerçeklikle bu bilgileri realize etmek kolay olmayabilir ama...

Herakleitos’un “Beklenmeyeni bekle!” sözlerini arka fon yaparak kayıtlara geçiriyorum...