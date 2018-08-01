Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'ı kızdıracak hata

Hemen her konuda açıklama yapmasıyla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Oktar Cemaati'ne düzenlenen operasyona ilişkin henüz tek bir açıklamada bile bulunmadı. Erdoğan'ın ağzından basına yansıyan 'komşumdu, ahlaksızdı' ifadeleri bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanırken, bu yalanlamadan habersiz olan Abdulkadir Selvi, bu sözleri bugünkü köşesine taşıdı.

Messi-Ronaldo tartışmasına ilişkin bile açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik operasyona ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın "Komşumdu, ahlaksız bir adam'' dediği iddia edilmiş ancak bu sözler bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanmıştı.

Erdoğan'ın operasyona ilişkin açıklama yapmamasının nedeni merak konusu olurken, bugün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, operasyonu köşesine taşıyan bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığının yalanlamasından habersiz olan Selvi, "Seks şantajı üzerine kurulu bu yapının dijital arşivi ele geçirilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, 'ahlaksız' bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılık söz konusu. 1999 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın zamanında yapılan operasyondan kurtulmuşlardı. Ancak Türkiye o Türkiye değil, Ankara o Ankara değil" ifadelerini kullandı.