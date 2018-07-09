Abdülkadir Selvi kabinedeki isimleri açıkladı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında yeni kabinedeki yer alacak isimlerden bazılarını açıkladı.

Abdülkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında açıklanacak Bakanlar Kurulu hakkında iddialarda bulundu.

Selvi'nin açıklamaları şöyle:

"Bir tane yardımcıda vekalet yetkisi olacak. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında vekalet yetkisine sahip olacak. Bakanlar Kurulu açıklandıktan sonra yemin edecekler. Yeminden sonra göreve başlayacaklar. Güvenoyu kalktı. Yeni kabine için tahminlerini aktaran Selvi, "Özel sektörden de çok önemli isimler bakan olarak yer alacak. Bürokrasiden önemli isimler yer alıyor. Eğitim ve sağlık alanında imza atmış isimlere rastlayacağız. 4 bakan milletvekilliğinden istifa edecek. (Enerji Bakanı) Berat Albayrak'ın görevi ekonomi de olabilir. (Adalet Bakanı) Abdülhamit Gül, (Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu ve (İçişleri Bakanı) Süleyman Soylu görevlerinde kalacak. Milli Savunma Bakanlığı'na ise (Genelkurmay Başkanı) Hulusi Akar getirilebilir".