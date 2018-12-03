Abdulkadir Selvi: Hulusi Akar neye kızdı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile arasında ilginç bir diyalog geçtiğini öne sürdü. Selvi, Akar’ın, BBC söyleşisine gelen eleştirilere de tepkisini yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan "Hulusi Akar neye kızdı, CHP’den İstanbul haberleri” başlıklı yazısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 16-18 Kasım tarihleri arasında Kanada’da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Toplantısı’nda görüştüğü ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile arasında ilginç bir diyalog geçtiğini ileri sürdü.

GÖZLEM NOKTALARI

Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı döneminden bu yana Dunford’la “kişisel dostlukları” bulunduğunu hatırlatan Selvi “Öğrendiğime göre Hulusi Akar’ın ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’u kabulünde ilginç bir diyalog yaşanmış; Dunford, Menbiç’te kurulacak gözlem noktalarından söz etmeye kalkışınca Akar çok sert tepki göstermiş, bu gözlem noktalarının Türkiye’yi rahatsız edeceğini ilk elden paylaşmış. Bildiğim kadarıyla Genelkurmay Başkanlığı döneminden bu yana kişisel dostlukları bulunan Dunford, Akar’ın bu sert tepkisi karşısında biraz bozulmuş. Buna rağmen ABD, gözlem noktaları konusunda adım attı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MGK toplantısında da Fırat’ın doğusuna yönelik önemli kararlar alındı” diye yazdı.

'FETÖ VE PKK AĞZIYLA...'

Hulusi Akar’ın geçtiğimiz günlerde BBC muhabirine verdiği Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili mülakatta, Türkiye’deki tutuklu gazetecilerle ilgili “Hiçbiri gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride değil” sözlerine gelen tepkilerden rahatsız olduğunu belirten Selvi, Akar’ın kendisine “FETÖ ve PKK ağzıyla şahsıma söylenmiş haksız, terbiyesiz, seviyesiz sözleri sahiplerine misliyle iade ediyorum” dediğini belirtti.

SARIGÜL ŞİŞLİ İÇİN DSP’DEN ADAY OLABİLİR

Yerel seçim adaylarına dair kulis bilgilerini de paylaşan Selvi, CHP’nin Şişli dışında bir yerden adaylık teklifini kabul etmeyen Mustafa Sarıgül’ün DSP’den aday olabileceğini kaydetti. Selvi şunları kaydetti: “Şişli’den aday olmak isteyen Sarıgül’den Eyüp’ten aday olması istendiği yönünde haberler gündeme gelmişti. Edindiğim bilgiye göre Sarıgül, Şişli dışında hiçbir yerden adaylık teklifini kabul etmiyor. Şişli’den aday. Ama eğer CHP kendisini aday göstermezse Mustafa Sarıgül, DSP’nin Şişli’den belediye başkan adayı olacak. Şişli kesin, sadece CHP mi yoksa DSP mi olacak orası belli değil.”