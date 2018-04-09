Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın yeni planını yazdı: Birçok isim değişecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni planının Bakanlar Kurulu ve parti yönetiminde ciddi bir değişikliğe gitmek olduğunu öne sürdü.

16 Nisan referandumu sonrası yeniden AKP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana parti içinde önemli tasfiye hamleleri yapan Erdoğan, şimdi de parti yönetimi ve Bakanlar Kurulu için kapsamlı bir değişikliğe gidecek.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, "Erdoğan’ın yeni oyun planı" başlıklı yazısında, "Erdoğan 2019 seçimlerine farklı bir strateji ile hazırlanıyor. Şimdiye kadar olan süreyi AK Parti’de değişim dönemi olarak değerlendirdi. Yerel yönetimlerde ve teşkilatlarda köklü değişiklikler yaptı. Böylece metal yorgunluğundan diriliş aşamasına gelindi. Bu arada MHP ile ittifakı gerçekleştirip en önemli adımlardan birini attı. AK Parti’yi 2019 seçimlerine taşıyacak olan kadroların seçiminde iki aşama kaldı. 1- Büyük kongrede yeni MKYK seçilecek. 2- Bakanlar Kurulu değişecek. Bakanlar Kurulu’nda ve parti yönetiminde önemli değişiklikler bekleniyor" ifadelerini kullandı.

'ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ' İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce ekonomideki duruma ilişkin olumsuz açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i hedef almış, bu açıklamalar sonrası Şimşek'in istifa ettiği ancak Başbakan Binali Yıldırım'ın araya girdiği iddia edilmişti.

Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin de 'arkamdan iş çeviriyorlar' demişti.