Abdulkadir Selvi AKP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimlere ilişkin bir kulis yazısı kaleme aldı.

AKP'nin İstanbul adayının Başbakan Binali Yıldırım olabileceğinin belirtildiği yazıda, Ankara için ise Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu ve Süleyman Soylu isimleri sıralandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

AK Parti’de Başbakan Binali Yıldırım ismi açık ara önde görünüyor. Başbakan ne der bilinmez ama görevi bırakmasına rağmen Kadir Topbaş da anketlerden çıkan isimlerden birisi. Mevcut Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’la birlikte ilçe belediye başkanlarından bazılarının ismi de büyükşehir için konuşuluyor. “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” stratejisini izleyeceğinden kuşku yoktur. İstanbul ve Ankara için Mevlüt Uysal ile Mustafa Tuna’nın aday gösterilip gösterilmeyeceği en çok merak edilen noktaların başında geliyor. Şurası kesin ki Erdoğan kazanabileceği adaylarla seçime girecek. Yerel seçimlerde AK Parti’nin bir avantajı da bakanlar. İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım konuşuluyor, Ankara için de bazı bakanların üzerinde duruluyor. Spekülasyona girmek istemem ama Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu, Süleyman Soylu konuşulan isimler arasında yer alıyor.

CHP’de ise Mansur Yavaş ismi yine gündemde. Kılıçdaroğlu da görüşmeye devam ettiklerini doğruladı. Ancak Levent Gök ve Muharrem İnce de önemli isimler. Levent Gök, ”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sorumluluk almaya hazırım”dedi.