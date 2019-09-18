Abdülhamit Gül 'aynı maklubeye kaşık sallayanlar' diyerek kimi hedef aldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar.' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,"Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar." dedi.

'Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın' diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sözlerinin devamında "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Havuz medyasında son günlerde yargıda FETÖ'cülerin kritik noktalara atandığını ifade eden yazılar çıkmıştı. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör de " Yargıda tehlikenin farkında mısınız? başlıklı yazı yayımlamıştı. Gül'ün 'maklube' çıkışının bu yazıların üzerine gelmesi dikkat çekti.