ABD'nin yeni Ankara büyükelçisine onay çıktı: Yeni elçi Satterfield kimdir?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükelçisi olarak atadığı David Satterfield, Senato tarafından da onandı.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Satterfield'ın görevini onayladı. ABD’nin bir yıl önce Türkiye Büyükelçisi olarak atadığı Satterfield'ın kısa bir süre içinde Ankara'ya gelerek yeni görevine başlaması bekleniyor. Eski Büyükelçi John Bass'ın görev süresinin 2017 yılında sona ermesinden bu yana ABD'nin Ankara Büyükelçisi bulunmuyordu.

'TÜRKİYE'NİN DOĞRU SEÇİM YAPMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Satterfield, büyükelçiliğe adaylık sürecinde Senato'ya verdiği ifadede “Türkiye’ye S-400 alımını hayata geçirirse F-35 programının parçası olamayacağı en yüksek düzeyde mesaj olarak açık şekilde iletildi. Bu adımın sonuçları ve son derece cazip alternatifleri olduğunu anlatmak için elimizdeki her imkanı kullanacağız” demişti.

Satterfield, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ilgili olarak ise “Hemen çekip gitmeyeceğiz. Bu benim fikrim değil, başkanın stratejik kararı” demişti.

ABD'NİN YENİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ KİMDİR?

ABD Dışişleri Bakanlığı'na 1980 yılında giren ve pek çok Ortadoğu ülkesinde diplomat olarak bulunan Satterfield, ABD Dışişleri'nin Suriye dosyasına bakan önemli bir kaç isminden biri olarak biliniyor.

Senato'nun Suriye konulu oturumlarında pek çok defa Beyaz Saray'ın Suriye politikasını sunan kişi olmuş, bir konuşmasında Menbiç'le ilgili olarak "ABD’nin, Menbiç’te kalmaya devam edeceğinin Türk hükümetine açıkça söylendiğini" bildirmişti.

RICE'A DANIŞMANLIK YAPTI

Daha önce Suudi Arabistan, Mısır, Lübnan ve Tunus'ta görev yapan Satterfield, oğul George Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın üst düzey danışmanlığı ve Dışişleri'nin Irak konusundaki özel koordinatörlüğü görevlerinde de bulundu.

Satterfield'ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla da iyi ilişkileri olduğu belirtiliyor. Arap-İsrail ilişkileriyle geçmişte yakından ilgilendiği anımsatılan Satterfield'ın, 2009-2014 yıllarında İsrail ve Mısır arasında yer alan Sina'daki Çokuluslu Güçler'in genel direktörlüğünü yürüttüğü ifade ediliyor.

SIZDIRILAN BELGEDE ADI GEÇİYORDU

ABD-Birleşik Krallık-Fransa koalisyonunun Suriye'ye hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiği günlerde "prochetmoyen-orient.ch" adlı internet sitesinden sızdırılan 12 Ocak 2018 tarihli belgede, Satterfield'ın da adı geçiyordu.

Sızdırılan belge ABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün'den oluşan "Suriye için Küçük Amerika Grubu"nun Suriye'yi bölmek ve paylaşmak, bölgeyi istikrarsızlaştırmak için savaşı bir süre daha uzatmak için çalışmalar yürüttüğünü ortaya koyuyordu.

Sızdırılan belgeye göre toplantıya katılanlar arasında ABD'nin yeni Ankara büyükelçisi David Satterfield'da bulunuyordu.