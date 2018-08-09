ABD'nin Türkiye heyetinden ne talep ettiği ortaya çıktı!

Diplomatik kaynaklara göre ABD, serbest bırakılmasını istediği 15 kişinin listesini Türkiye heyetine verdi. Kulislerde görüşmeyi çıkmazsa sokan detayın ise ABD'nin heyetten ABD vatandaşlarının salıverilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt istemesi olduğu iddia edildi.

ABD'nin yaptırım uygulamasını aşmak için Washington’a gide heyetinin görüşmelerinden somut bir uzlaşma çıkmadı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, görüşmeler sonunda ABD ve Türkiye, sadece “temaslara devam etmek” konusunda anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmelerde heyete ayrıca, sadece Rahip Andrew Brunson’un serbest kalmasının yetmeyeceğini, halen Türkiye’de tutuklu bulunan 12 ABD vatandaşı ile, ABD’nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tutuklu iki Türkiye vatandaşı Hamza Akçay ve Metin Topuz’un da tahliyesinin beklendiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklara göre görüşmeleri çıkmaza sokan gelişme ise, Amerikan tarafının Türkiye heyetinden Amerikan vatandaşlarının salıverilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt istemesi oldu. Heyetin ABD Hazinesi’ndeki görüşmelerinde ise ana konuyu İran’a yönelik Amerikan yaptırımları oluşturdu. Edinilen bilgiye göre Türkiye tarafı ABD’den, özellikle Kasım ayında İran’a yönelik başlayacak ABD petrol ve doğalgaz yaptırımlarına karşı, Türkiye’ye İran’la mevcut kontratlar çerçevesinde “ayrıcalık” tanınmasını istedi.