ABD'nin Suriye saldırısına Türkiye'den kim ne dedi?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik saldırısı sonrası Türkiye'den gelen tepkileri derledik. AKP'nin büyük memnuniyetle karşıladığı, gerici isimlerin 'keşke daha çok füze atılsaydı' dediği saldırıya karşı TKP sokağa çıkıp bir eylem yaparken, Türkiye solundan da saldırıya tepki açıklamaları geldi. İşte Suriye'ye yönelik saldırı sonrası Türkiye'den gelen tepkiler.

Suriye'ye yönelik emperyalist saldırı sonrası AKP bir kez daha şaşırtmayan bir konum alarak "memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yaptı.

AKP'nin yetkili tüm isimleri "memnuniyet" korosuna katılırken, İHH ve Ahmet Hakan gibi isimler daha ağır bir saldırı yapılmadığı için "tatmin olmadık" mesajları paylaştı.

ABD'nin kimyasal yalanı sonrası yaptığı saldırıya karşı Türkiye Komünist Partisi sokağa çıkarak bir eylem yaparken, Türkiye solundan saldırıya ilişkin tepki açıklamaları geldi.

İşte saldırı sonrası Türkiye'den manzaralar:

AKP: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısı hakkında yapılan açıklamada "bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

AKP sözcüsü Mahir Ünal, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yönelik saldırısına ilişkin, "Operasyondan önce bize haber verildi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kimyasal saldırı cevapsız kalamazdı" sözleriyle Saray'ın desteğini ilan etti.

BİNALİ YILDIRIM: OLUMLU BİR ADIM

AKP’nin İstanbul Esenler 6. Olağan Kongresi’nde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye saldırısı için “Olumlu bir adım olarak görüyoruz” dedi.

ERDOĞAN'DAN SALDIRIYA DESTEK

Erdoğan, ABD'nin İngiltere ve Fransa ortaklığıyla Suriye'ye yönelik saldırısına ilişkin olarak, "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz" ifadelerini kullandı.

GERİCİLERİN İÇİ SERİNLEMEMİŞ

İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik ABD, İngiltere ve Fransa’nın ortak saldırısında atılan füzelerin içlerini serinletmediğini söyledi. Benzer bir açıklama Suriye’deki cihatçılar tarafından da yapıldı.

AHMET HAKAN DA FAZLASINI İSTİYOR!

Suriye'ye atılan ABD, İngiltere ve Fransa füzeleri Türkiye'de özellikle AKP'lileri mutlu ederken, bu isimlerin tek mutsuzluğu Suriye halkının üzerine 'yeterince' bomba yağdırılmaması oldu. Suriye'ye atılan 103 füzeyi eksik bulan isimlerden biri de Hürriyet yazarı Ahmet Hakan oldu. Hakan, "Bu operasyon, benim vicdanıma tercüman falan olmadı!" dedi.

SAADET PARTİSİ: ABD ŞAKŞAKÇILIĞINI BIRAKIN

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Suriye saldırısıyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Biz hükümetten ABD şakşakçılığı değil, İslam dünyasına öncülük edecek şahsiyetli bir duruş bekliyoruz' dedi.

İYİ PARTİ: BUNUN BİR KARŞILIĞI OLMALIYDI

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Şam rejiminin kimyasal silah kullandığına dair yeterli kanıt oluşmuşsa elbette bunun karşılığı olmalıydı. Suriye savaşı ülkemize de ağır zararlar veren bir insanlık faciasına dönüştü. Bunda iktidarın bugüne kadar uyguladığı politikaların ağır vebali vardır.Suriye’deki durum hem Türkiye açısından vahim bir tehdit kaynağı hem de dünya barışı bakımından büyük bir tehlikedir" açıklamasında bulundu.

HDP: KAYBEDEN SURİYE HALKLARI OLUYOR

“Kaybeden Suriye halkları oluyor” başlıklı açıklamada şöyle denildi: “Büyük devletler arası güç gösterisi arenasına dönüşen Suriye savaşının en büyük kaybedeni ne yazık ki Suriye halkları oluyor. 2011 yılından bu yana Suriye’de dış müdahalelerle devam eden iç savaş, bugün artık devletlerarası bir çıkar savaşına dönüşmüştür.

KILIÇDAROĞLU: KİMYASAL KULLANMAK İNSANLIK SUÇUDUR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’ye yapılan saldırıyla ilgili açıklamasında kimyasal yalanına da yer vererek, “Türkiye çok dikkatli olmalı... Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur. Egemen güçler bölgeden elini çekmeli" diye konuştu.

TKP: BU SUÇUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ABD ve ortakları tarafından Suriye'ye yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "büyük insanlığın yüreğinin Suriye halkıyla birlikte attığı" vurgulanarak Suriye halkıyla dayanışma çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Barbarlar Suriye’yi yangın yerine çevirsin, büyük insanlığın yüreği Suriye halkıyla birlikte atıyor. Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun emperyalist savaş! Haydi hep birlikte Suriye halkı ile dayanışmaya!" denildi.

TKP akşam saatlerinde ise Kadıköy'de yaptığı eylemle saldırıya tepki gösterdi.

TÜRKİYE BARIŞ KOMİTESİ: PROVOKASYON, HUKUKSUZLUK

Türkiye Barış Komitesi, Suriye'ye yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu saldırı büyük bir provokasyondur. Bombardımanın saldırganların yanına kâr kalma olasılığı bulunmamaktadır. Bombalar yeni bombaları tetikleyecektir. Türkiye Barış Komitesi, yurtdışındaki TSK birliklerinin derhal geri çekilmesi için çağrı yapmaktadır" denildi.

ÖDP: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. ÖDP, emperyalistlerin Suriye'yi bombalayarak bölgesel bir savaşın fitilinin ateşlediğini dile getirdi. Açıklamada, "AKP iktidarını bugün de ABD bombalarının yarattığı yıkıma ortak olmak için sergilediği heveskarlık ve acelecilik karşısında uyarıyoruz! ABD işbirlikçiliğinden, ABD bombası hayranlığından vazgeçin! Suriye’de emperyalist yıkım politikalarına ortak olmayın" denildi.

EMEP: ARTIK YALANLARI DİKİŞ TUTMUYOR

EMEP tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Emperyalistlerin kendi çıkarlarını, kanıtlama gereği bile duymadıkları, bahanelerle dünya insanlığının çıkarı gibi gösterme çabası beyhude bir çabadır. Artık yalanları dikiş tutmuyor. Bu ve benzeri saldırılara karşı, dünya halkları, her ülkenin kendi kaderini belirleme hakkını savunmalı ve emperyalist saldırganlığa karşı mücadele etmelidir" ifadeleri kullanıldı.

HALKEVLERİ: SURİYE'DEN ELİNİZİ ÇEKİN

Halkevleri tarafından yapılan açıklamada, "'Ey Amerika' nidaları savuranlar, "11 bin kilometreden kalkıp Suriye'de ne işiniz var" diye soranlar bugün ABD, İngiltere , Fransa'nın bombalarını alkışlıyor. Emperyalizm işbirlikçiliği kılıf tutmaz! Suriye'den elinizi çekin!" denildi.