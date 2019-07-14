ABD'nin S-400 yaptırımlarını açıklayacağı tarih belli oldu

ABD’nin Türkiye’ye yönelik S-400 yaptırımlarını önümüzdeki hafta sonu duyuracağı ileri sürüldü.

Bloomberg’in bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD’nin S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını önümüzdeki hafta sonu duyurmayı planladığı ileri sürüldü.

Kaynağın aktardığı bilgiye göre ABD yönetimi, "ABD’nin darbe girişiminden sorumlu olduğu yönündeki spekülasyonların alevlenmesinden kaçınmak" gerekçesiyle 15 Temmuz törenlerinin geçmesini bekleyecek.

Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinin Türkiye’ye yönelik yaptırım paketini netleştirdiği bilgisine de yer verildi.