ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın S-400 mektubuna yanıt gönderildiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 06 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderildiği açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, "Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir" denildi.