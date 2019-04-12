ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı: Türkiye’nin doğru seçimi yapması için çalışacağım

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara büyükelçiliği görevine aday gösterdiği David Satterfield, 'Elçilik görevim onaylanırsa Türkiye’nin doğru seçimi yapması için çalışacağım' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara büyükelçiliği görevine aday gösterdiği David Satterfield, adaylığının onay süreci kapsamında Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda ifade verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Satterfield "Elçilik görevim onaylanırsa Türkiye’nin doğru seçimi yapması için çalışacağım" şeklinde konuştu.

Satterfield, “Türkiye’ye S-400 alımını hayata geçirirse F-35 programının parçası olamayacağı en yüksek düzeyde mesaj olarak açık şekilde iletildi. Bu adımın sonuçları ve son derece cazip alternatifleri olduğunu anlatmak için elimizdeki her imkanı kullanacağız” dedi.

Satterfield, Türkiye’de NASA çalışanı Serkan Gölge dahil tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının hepsi serbest kalana kadar çaba sarf edeceğini de vurguladı.