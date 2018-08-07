ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'Türkiye' açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 'Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir' şeklinde açıklama yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden ABD-Türkiye gerilimine dair açıklama geldi.

Açıklamada "Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir" denildi.

ABD ve Türkiye arasında ön mutabakatın sağlandığı, Türkiye'den ABD'ye bir heyet gideceği duyurulmuştu.

'SAĞLAM DOST VE MÜTTEFİK'

Büyükelçiliğin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."