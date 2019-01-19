ABD'li senatörden açıklama: YPG, PKK'nin koludur

Basın toplantısında konuşan ABD'li senatör Lindsey Graham, YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğunu söyleyerek, "Barack Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için bir kâbus yarattı" dedi. Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ı "Obama gibi hata yapmaması konusunda uyardığını" belirtti.

Türkiye ile ABD arasında Suriye'de oluşturulacak tampon bölge konusunda arabuluculuk görevi üstlenen ABD'li senatör Lindsey Graham, dün gerçekleştirdiği kritik görüşmeleri Fazıl Say konseriyle noktaladı. Graham görüşmelerin ardından Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Graham açıklamasında şunları kaydetti:

“YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle IŞİD'e karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. IŞİD'liler hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması var. Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için kabus yarattı.

ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar. Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak. Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Trump dikkatli olmalı. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhatap olmak zorunda kalacak. Münbiç Cenevre'ye gidişin ilk basamağıdır."