ABD'li komutan: YPG ana ortağımız

CENTCOM komutanı Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin IŞİD'e karşı yapılan operasyonları etkilediğini belirtirken, YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, "IŞİD sonrası Irak ve Suriye'nin istikrarı" konulu panelde konuştu.

IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 90’nından fazlasının alındığını belirten Votel, "Onların halen varlık göstermeye devam ettiği küçük bir alan var. Bu alanlarda operasyonlara devam etmemiz gerekir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Afrin operasyonunun Suriye’nin doğusundaki IŞİD karşıtı operasyonları etkilediğini belirten Votel, "Bunun burada bir etkisi oldu, sahadaki ana ortağımız bu durumlara tepki verip kendi yöntemleri ile buna müdahil olduğu için bu durum operasyonlarımızı yavaşlattı. Bu bizim için ne demek oluyor? IŞİD'e baskı uygulama yollarına bakmamız ve sahada gerginlikleri düşüren mekanizmalar geliştirmeye devam etmemiz gerekir" ifadesini kullandı.