ABD'li komutan: Erdoğan'dan sonraki hayatı düşünmeye başlamamız gerekiyor

ABD’nin Avrupa’daki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, 'Erdoğan'dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Türk-ABD ilişkilerinin 1.0 versiyonu muhtemelen bu yaz ölecek. Türk-ABD ilişkilerinin 2.0 versiyonunu ve Erdoğan'dan sonraki hayatı düşünmeye başlamamız gerekiyor' dedi.

2014-2017 yılları arasında ABD ordusunun Avrupa'daki kara kuvvetlerinin komutanlığını yapan Ben Hodges 'Erdoğan sonrası' için hazırlık açıklamasında bulundu.

Bir radyo programında konuşan Hodges, "Erdoğan'dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Türk-ABD ilişkilerinin 1.0 versiyonu muhtemelen bu yaz ölecek. Türk-ABD ilişkilerinin 2.0 versiyonunu ve Erdoğan'dan sonraki hayatı düşünmeye başlamamız gerekiyor" dedi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Hodges ayrıca, S-400 alımının Türkiye'nin kurumsal kararı değil, Erdoğan'ın kişisel siyasi tercihi olduğunu söyledi.

"Peki ya Erdoğan yönetimde kalmaya devam ederse?" sorusuna Hodges şu yanıtı verdi: "Bu büyük bir zorluk ve ciddi bir risk. Ama umuyorum ki iki taraf da yeni bir jeo-stratejik çerçeveden hareket eder. Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayız."