ABD'li General Scarrapotti Türkiye’de

ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, resmi ziyaretle Türkiye'ye geldi.

ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, iki günlük resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye’de temaslarda bulunuyor.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre ABD'li orgeneral ziyaretinin ilk gününde Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’le görüştü.

Görüşmelerde ana gündem maddesi olarak Suriye ve diğer bölgesel konular masaya yatırıldı.

ABD TÜRKİYE'Yİ YAPTIRIMLA TEHDİT EDİYOR

Scaporrotti’nin ziyareti, iki NATO müttefiki ABD ve Türkiye arasındaki tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geliyor.

Trump yönetimi, "terör" ve "casusluk" suçlamalarıyla yargılanan rahip Brunson’in serbest bırakılmaması halinde Türkiye’yi ağır yaptırımlarla tehdit ediyor.

'IRAK VE SURİYE'DEKİ DURUM KONUŞULDU'

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Scaparrotti’yle görüşmede “Irak ve Suriye’deki genel durum ile NATO konuları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu” belirtildi. Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Türkiye ve ABD, Suriye’de stratejik öneme sahip Menbiç kentine ilişkin bir “yol haritası” üzerinde anlaşmıştı. Anlaşma kapsamında Türkiye ve ABD koalisyonu askerleri Menbiç’in iki yakasında eşgüdümlü ancak birbirinden bağımsız devriye misyonları başlatmıştı. Şimdi ortak devriyelerin başlaması için hazırlıklar yapılıyor.

ABD'li generalle görüşmelerde de yol haritasının uygulanma süreci, atılacak adımlara dair planlamalar ve hazırlıkların ele alındığı tahmin ediliyor.

MENBİÇ'TEKİ YPG VARLIĞI

İki ülkenin üzerinde uzlaştığı yol haritası, Menbiç’ten YPG unsurlarının çekilmesini içeriyor. Menbiç’teki YPG varlığı Türkiye ve ABD arasında uzun süredir gerilime neden oluyordu.

Anlaşma, YPG'nin çekilmesinden sonra kasaba çevresinde güvenliği Türk ve ABD kuvvetlerinin birlikte sağlamasını öngörüyor.

İki taraf şu ana kadar 23 devriye misyonunu tamamladı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında ortak devriyelerin ne zaman başlayacağına ilişkin takvim vermemiş ancak bunun “aylar değil haftalar içerisinde” olabileceğini söylemişti. Mattis, şu anda ortak devriyelere yönelik planlama aşamasında olduklarını ve bu devriyeler başlamadan önce yürütülecek eğitimlerde kullanılacak ekipmanın İncirlik’e getirildiğini belirtmişti.

Türk basınında yer alan haberlere göre, Scaparrotti Türkiye’deki temasları kapsamında yarın da Adana’daki İncirlik Üssü ve İzmir’deki NATO üssünü ziyaret edecek.