ABD'li albay Türkiye'den özür diledi

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, TSK'nın 'terörist' olduğu yönünde bir paylaşımı retweet etmesi nedeniyle özür diledi.

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "terörist" olduğu ifadesinin yer aldığı bir hesabın sosyal medya iletisini retweet etmesinin ardından Türkiye'den özür diledi.

Albay Ryan, koalisyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi yetkimle, koalisyon ortağımız ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonunda kilit bir ortak olan Türkiye'ye hakaret eden bir içeriği yanlışlıkla paylaştım. Saygısızlık etme kastım yoktu. Ortak güvenlik konusunda görevimiz var ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonuna bağlıyız. Lütfen özrümü kabul edin" ifadelerini kullandı.