ABD'den YPG'ye verilen silahlara ilişkin açıklama

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, YPG'ye verilen silahların geri alınıp alınmayacağına yönelik soruya yanıt verdi.

Suriye’den çekilme hazırlığına giren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), YPG'ye verilen silahlara ilişkin konuştu.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna, “SDG’ye verilen silahların sınırlı, görevlere özel olacağı ve DEAŞ’ı yenilgiye uğratma hedefine ulaşmak için kademeli olarak sağlanacağı konusunda her zaman açık olduk" yanıtını verdi.

Robertson, SDG'nin IŞİD'e karşı mücadelede etkili bir ortak olduğunu dile getirdi.

Robertson, Pentagon politikası gereği devam eden operasyonlar konusunda detay veremeyeceğini belirterek, ABD birliklerinin güvenli ve bilinçli bir şekilde Suriye’den çıkarılması konusuna odaklandıklarını ifade etti.