ABD'den Türkiye'ye ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi-İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Tina Kaidanow, 28 Mart'ta Türkiye'ye gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi-İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Tina Kaidanow, Türkiye'ye geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaidanow Türk yetkililerle savunma alanında ikili ticaret ve güvenlik işbirliği konularını ele alacak.

Ankara’da Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan temsilcilerle bir araya gelecek olan Kaidanow, büyük çaplı ABD ve Türkiye savunma sanayi şirketlerinin temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek.