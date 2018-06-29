ABD’den Türkiye’ye yeni seyahat uyarısı: Saldırılar planlanıyor...

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye yönelik yeni seyahat uyarısı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlığın geçtiği bültende, yeni uyarının 10 Ocak 2018’teki versiyonun güncellemesi olduğu belirtildi. Türkiye, yeni seyahat uyarısı bülteninde “seyahati yeniden gözden geçirin” şeklinde tanımlanan üçüncü kategoride yer aldı.

Bültende Türkiye’nin güneydoğusu ve Suriye sınırındaki bölgeler ise “seyahat etmeyin” başlığıyla 4’üncü kategoriye alındı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Bakanlığın yayınladığı bültende şunlar kaydedildi:

“Terör nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgelere ve güneydoğudaki Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Bitlis’e seyahat etmeyin.

Terör örgütleri Türkiye’de saldırılar planlamaya devam ediyor. Terör örgütleri açıkça Batılı turistleri ve yabancıları hedef alıyor. Teröristler az ya da hiçbir uyarı olmadan saldırabilir, turistik mekanlar, ulaştırma merkezleri, pazarlar/alışveriş merkezleri, yerel hükümet tesisleri, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çaplı spor ve kültürel etkinlikler, eğitim kurumları, havaalanları ve diğer kamuya açık alanlar hedef alınabilir.

Olağanüstü Hal altında güvenlik güçleri onbinlerce kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, kısıtlı ya da gizli kanıtlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları olduğu şüphesiyle tutuklanan ABD vatandaşları da var. ABD vatandaşları ayrıca, Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarına da maruz kaldı.

Türkiye Hükümeti’nin açıkça onaylamadığı toplanmalar, protestolar ve gösterilere katılmak gözaltı ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir.

ABD hükümeti Türkiye’deki personelini ileride değiştirilebilecek belirli güvenlik kısıtlamalarına tabi tutmaktadır.”

Bültende, vatandaşlardan Türkiye’ye seyahat etme kararı almaları halinde, “İstanbul’da popüler turist mekanları başta olmak üzere Batılıların sıkça uğradığı alanlarda dikkatli olmaları, gösterilerden ve kalabalıklardan kaçınmaları, tanımlanabilir güvenlik tedbirlerine sahip otellerde kalmaları ve yerel medyayı takip etmeleri” istendi.