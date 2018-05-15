ABD'den Türkiye'ye 'Filistin' yanıtı

Filistin'de yaşanan katliam sonrası Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç istişareler için Türkiye’ye çağrılırken, ABD'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Filistin'de yaşanan katliam sonrası Türkiye’nin Washington büyükelçisini çağırma kararına ilişkin konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu kararın Washington ile Ankara arasındaki işbirliğini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Pahon, “Yakın NATO müttefikimiz Türkiye ile çeşitli ortak güvenlik kaygılarımız konusunda birlikte çalışmaya devam ediyoruz. DEAŞ’ı yenmeye dönük operasyonlarda vazgeçilmez bir ortak olmayı sürdürüyorlar” dedi.