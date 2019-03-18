ABD'den Türkiye'ye: Endişeliyiz, bu büyük bir sorun

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lere ilişkin, 'Endişeliyiz; bu büyük bir sorun' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lere ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye ile ilişkilerde pek çok sorun olduğunu belirten Bolton, "S-400 denen Rus hava savunma sistemi alımıyla ilgili endişeliyiz; bu büyük bir sorun" dedi.

Bolton, "Türkiye ABD'nin dostu mu düşmanı mı" sorusa ise, "Biliyorsun onlar (Türkiye) hala NATO müttefiği, ama İsrail'deki yakın dostlarımızla ilişkileri çok kötü, bu ilgilendiğimiz bir mesele… Suriye'deki savaş bağlamındaki anlaşmazlıklar da bir başka mesele…" yanıtını verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bolton, "Bence Başkan Trump Türkiye ile iyi ilişkilerin olmasını ister, ABD'nin Türkiye ile ticaretinin arttığını görmek ister, ama Suriye'de ve bölgenin geri kalanında bazı sorunlarla ilgili bize yadım etmelerine ihtiyacımız var" diye ekledi.