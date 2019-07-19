ABD'den Türkiye'ye daha ağır yaptırım çağrısı: F-35 yetmez

S-400 teslimatının başlamasının ardından ABD'deki yaptırım tartışmaları sürüyor. Cumhuriyetçi Senatörler, Türkiye'ye F-35 teslimatı dışında da yaptırım çağrısı yapan bir önergeyi Senato'ya sundu. Demokrat Senatör Bob Menendez ise 'F-35 yetmez, yaptırım uygulayın' dedi.

ABD'de Senato’ya Türkiye'ye daha fazla yaptırım talep eden bir önerge sunuldu.

Cumhuriyetçi Florida Senatörü Rick Scott ve Indiana Senatörü Todd Young’ın imzasının yer aldığı önergede, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ABD’nin güvenlik çıkarlarına “doğrudan ve vahim bir tehdit” olarak nitelendiriliyor ve CAATSA (ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamındaki yaptırımların tam anlamıyla uygulanması yolunda ABD Yönetimi’ne çağrı yapıyor.

Ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin Demokrat üyelerinden New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli olmadığını söyledi.

Menendez, “Yasa açıkça, Rusya Federasyonu’nun savunma ve istihbarat sektörleriyle kayda değer işlemler yapılması yaptırım cezalarını şart koşuyor” dedi.

Önergede, Erdoğan'ın Türkiye'de insan haklarını çiğnediği, islamcı terör gruplarından yana taraf aldığı ve ABD'nin müttefiki İsrail'e karşı kışkırtıcı tutumlarda bulunduğu belirtildi.