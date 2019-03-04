ABD'den Türkiye'ye 'çekilme' ziyareti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, bugün Ankara'ya gelmesi, salı günü de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ve askeri yetkililerle görüşmesi planlanıyor.
Görüşmelerde, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Menbiç yol haritasının hayata geçirilmesi konularının ele alınması öngörülüyor.
Ankara ve Washington arasındaki temaslar kapsamında son olarak ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü, 28 Şubat-1 Mart'ta Ankara'da toplanmıştı.