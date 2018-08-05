ABD’den Türk ürünlerine vergi adımı

ABD Ticaret Temsilciliği, Türkiye’yi vergi muafiyeti programı kapsamında yeniden gözden geçirme kararı aldı.

ABD, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere vergi muafiyeti getiren "GSP Programı"ndaki yerini yeniden değerlendirme kararı aldı.

ABD'nin bu kararı, Türkiye’nin Amerikan demir ve çeliğine uyguladığı vergi uygulamasının ardından geldi.

Bu kararın ardından Türkiye'den ABD'ye vergisiz girebilen bazı ürünler yeniden değerlendirilecek.

ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu "GSP Programı"nda gelişmekte olan 29 ülkenin 4 bin 800 ürününden vergi almıyor.

Türkiye programdan çıkarılırsa ABD'ye vergisiz girebilen 1.6 milyar dolar değerindeki Türk menşeli ürün bu karardan etkilenmiş olacak.