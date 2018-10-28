ABD'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı' çağrısı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı soruşturması konusunda 'şeffaflık' istedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Cemal Kaşıkçı cinayeti için 'şeffaf soruşturma' çağrısı yaptı.

Mattis, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ile görüştü.

Mattis'in Suudi bakana Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak 'şeffaf soruşturma' çağrısı yaptığı ifade edildi.

ABD TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'a "şeffaf soruşturma" sebebiyle teşekkür etmişti.

ABD'nin Kaşıkçı olayı sebebiyle Suudi Arabistan'la gerilim yaşamak istemediği biliniyor.