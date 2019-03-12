ABD'den şimdi de 'İstiklal Marşı' paylaşımı

ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın üst üste Türkiye temalı fotoğraflar paylaşmasının ardından şimdi de ABD Büyükelçiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Salı, 12 Mart 2019 16:00

ABD Büyükelçiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı anısına Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

ABD Büyükelçiliği'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İstiklal Marşı’ının kabulünün 98. yılında, ABD’nin Adana Konsolosluğu’ndan Jakob Curatola-Wozniak, bugünün onuruna İstiklal Marşı’nı seslendirdi. 12 Mart 1921’de kabul edilen #İstiklâlMarşı'nın yazarı #MehmetAkifErsoy'u saygıyla anıyoruz. "

Mesajda ayrıca bir de videoya yer verildi ve bir Büyükelçilik çalışanı İstiklal Marşı'nı söyledi.

 

 