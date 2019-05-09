ABD’den ‘seçim iptali’ açıklaması: Bu sıra dışı kararı not ediyoruz

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin bir açıklama yapan ABD, 'Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını onayladıktan sonra seçimi tekrar etme kararı almıştır. Biz de Türkiye’nin diğer dostları gibi bu sıra dışı kararı not ediyoruz' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, “özgür ve adil seçimlerin yapılması ve meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır” denildi.

Açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını onayladıktan sonra seçimi tekrar etme kararı almıştır. Biz de Türkiye’nin diğer dostları gibi bu sıra dışı kararı not ediyoruz” ifadesi yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Türk yetkililere bu (yeni) seçimi kanunlar çerçevesinde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT), NATO müttefiki olarak konumuna ve Avrupa Birliği’ne üyelik isteğine uygun şekilde düzenleme” çağrısı yer aldı.