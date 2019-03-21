ABD'den 'S-400' mesajı: Türkiye’ye ciddi olduğumuzun mesajını göstermek adına dondurabileceğimiz çok şey var

ABD Savunma Bakanlığı güvenlik departmanında görev yapan Katie Wheelbarger, Türkiye'nin S-400 satın almasının sonuçları olacağını belirtirken, 'Trende, Türkiye’ye bizim ciddi olduğumuzun mesajını göstermek adına dondurabileceğimiz çok şey var' dedi.

Ankara-Washington hattında krize sebep olan S-400 hava savunma sistemi hakkında ABD’den yeni bir açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı güvenlik ilişkileri departmanında görev alan Katie Wheelbarger, “S-400’ler bir bilgisayar, F-35’ler de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşmanınızın bilgisayarına bağlamazsınız” ifadesini kullandı.

Reuters’a konuşan yetkili, ABD’nin F-35 jetlerinin teslimatını dondurabileceğini açıklarken henüz net bir karar verilmediği de belirtildi. ABD’li yetkili Washington’ın Türkiye’ye F-35 teslimatını durdurmayı düşündüğünü söylerken, “Trende, Türkiye’ye bizim ciddi olduğumuzun mesajını göstermek adına dondurabileceğimiz çok şey var” dedi.

F-35’lerin motorunun üretildiği Türkiye hakkında bir açıklama yapan ismini açıklamayan bir diğer yetkili ise, ABD’nin motor için başka ülkelerle görüştüğünü de dile getirdi. Yetkili, Batı Avrupa’dan bazı ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.