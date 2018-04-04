ABD'den İncirlik'teki kareye ilişkin açıklama

İncirlik Hava Üssü’nde bulunan arazi tipi 'Armag' mobil silah deposunun İncirlik Hava Üssü’nden taşındığı haberi sonrası ABD'den açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Johnny Michael, İncirlik Hava Üssü’nde bulunan bir silah deposunun başka bir ülkeye götürüldüğü haberine ilişkin konuştu.

Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor" diyen Michael, "ABD Avrupa Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin sorumluluk alanları içerisindeki görev bölgelerinden herhangi birini terk ettiğimize dair yapılan online haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Bu haberler, güvensizliği arttırmak ve birlikte ortak hareket etmemiz, ortak çıkarlarımızı gözetmemiz gereken bir zamanda ayrımcılık çıkarmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.