ABD’den iki Türkiye merkezli şirkete yaptırım

İran, Türkiye ve BAE’den bazı kişi ve firmalar İran’a yönelik yaptırımlara karşı geldikleri gerekçesiyle ABD tarafından dolaylı yaptırım listesine alındı. Listede Türkiye'den iki şirket bulunuyor.

Salı günü ABD, İran’ın Devrim Muhafızlarının operasyonlarını finanse etmekle suçladığı İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir grup şirket ve kişiye yeni yaptırımlar getirdiğini açıkladı. Yaptırım listesinde Türkiye’den iki firma var.

ABD Hazinesi, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği ve İran Savunma Bakanlığı adına çalışan üç ülkeden firmaların da dahil olduğu 25 kişi ve kuruluşu kara listeye aldı.

ABD tarafından açıklanan listede Türkiye'den Atlas Döviz ve Ansar Döviz şirketleri bulunuyor.

ABD'nin İran özel elçisi Brian Hook gazetecilere verdiği demeçte, “İran rejimi tarafından ABD yaptırımlarından kaçmak için kurulan geniş bir yaptırım kaçırma ağını açığa vuruyoruz... Bugün bu eylemle İran rejimi üzerindeki baskılarımızı daha da arttırıyoruz” dedi. Hook, Tahran’ın ABD’nin yaptırımlarının baskısını hissettiğini ve şebekenin kısıtlamaları aşmak için bir yol aradığını belirtti.

Trump yönetimi İran ile 2015’te varılan nükleer anlaşmasından çekilmiş ve ardından da Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmuş, "İran Devrim Muhafızları’nın İran dışındaki operasyonlarından sorumlu" Kudüs Gücü’ne yönelik olarak da yeni yaptırımlar getirmişti.