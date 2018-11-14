ABD'den 'Halkbank davası' açıklaması

ABD'li üst düzey yetkili, Halkbank'a karşı ABD'de henüz bir dava açılmadığını, Halkbank'a karşı bir dava olabileceğine yönelik bazı spekülasyonlar olduğunu söyledi.

Bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelen ABD'li üst düzey yetkili, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler hakkında soruları yanıtladı.

Halkbank soruşturmasına ilişkin soruya yanıt veren yetkili, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yürütülen bir soruşturmanın devam ettiğini, bunun İran'a yönelik ABD yaptırımlarının ihlal edilip edilmediğini incelediğini ifade etti.

Bu soruşturmada sonuca varılamadığını belirten yetkili, "Bir sonuca varılırsa Hazine Bakanlığı karşılık verilmesini tavsiye edecektir. Ancak bu henüz devam eden bir soruşturma." diye konuştu.

Bunun dışında Halkbank'a karşı dava açılma ihtimali bulunduğunu belirten yetkili, şunları söyledi:

"Bunu savcılar ve yargıçlar değerlendirecek. Halkbank'a karşı bir dava olabileceğine yönelik bazı spekülasyonlar var. Ama şu ana kadar açılan bir dava bulunmuyor. Bundan sonra ne olacağını söylemek zor. Bir dava açılıp açılmayacağına bağımsız yargının yetkilileri karar verecek. Hazine Bakanlığı da soruşturmasında bir sonuca varacak. Bunlar tamamen iki ayrı olay. Bu konular zaman alıyor. Burada anormal bir durum bulunmuyor."

Amerikalı yetkili, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkındaki davanın Halkbank ile ilgili olmadığını, Atilla'nın ABD yasalarını ihlal edip etmediğine yönelik olduğunu söyledi.