ABD'den gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, akademisyenlerin gözaltına alınmasından dolayı ABD'nin endişeli olduğu belirtildi. Açıklamada, 'ABD-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur' denildi.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, akademisyenlerin gözaltına alınmasından dolayı ABD'nin endişeli olduğu belirtildi.

ABD Büyükelçiliği'nin sitesinde Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Anadolu Kültür Derneği’yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır. Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. ABD-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur. Türkiye’ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz."