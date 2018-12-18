ABD’den Erdoğan'ın operasyon açıklamasına yanıt: Kötü fikir

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 'Suriye’nin kuzeydoğusuna herhangi biri tarafından yapılacak herhangi bir operasyonun kötü bir fikir olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD ile YPG arasındaki ilişkinin "daimi" olmadığını belirtirken, YPG'nin Suriye siyasal oluşumunun bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Jeffrey, YPG'yi kastederek, "Biz onlara spesifik bir amaç için destek veriyoruz, bu da IŞİD'in yenilgiye uğratılmasıdır" dedi.

Özel Temsilci Jeffrey, ABD ile YPG ilişkisini, 2003 sonrasında Irak'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Celal Talabani'nin Kürdistan Yurtseverlerler Birliği (KYB) ve İslami Devrim Yüksek Şurası (IDYŞ) ilişkisine benzeterek şunları söyledi:

"Bunlar o zaman bizim spesifik bir amaç için taktiksel ve geçici ilişkilerimizdi. Amacımıza ulaştık. O amaç, Irak'ta hükümet ve toplumu bir araya getirmek ve bunların siyasi bir parti olabilecekleri, Saddam döneminin vahşetlerini yaşamadan normal ve barışçıl bir şekilde yarışabilecekleri bir anayasayı bir araya getirmekti. SDG için nihai hedef de değişmiş olan Suriye toplumun bir parçası olmasıdır. Devlet altı yapılarla daimi ilişkilerimiz yoktur. Uzun dönemde askeri ve siyasi bir destekten bahsediyorsanız bu yönetimin böyle bir politikası yok, eski yönetimlerin de temelde böyle bir politikası yoktu."

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel operasyonu hakkında Jeffrey, "Bu, Türkiye için bir kaygıydı ve kaygılarını anlıyoruz ve Türkiye'nin güvenliğine bağlıyız. Türklerle kapsamlı bir şekilde bunları konuşuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İki hafta önce Türkiye'de üç gün temaslarda bulunduğunu anlatan Jeffrey, Türkiye'nin muhtemel operasyonuna yönelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi dahil her seviyede ABD'li yetkililerle Türk mevkidaşları arasında temas olduğunu ifade etti.

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik herhangi bir harekatın "kötü bir fikir" olduğunu belirten Jeffrey, diğer taraftan Türkiye'nin YPG konusundaki kaygılarını anladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"İsrail'in sınırındaki Hizbullah'ı kendine tehdit olarak gördüğü gibi, Suudilerin sınırlarındaki Husileri kendilerine tehdit olarak gördüğü gibi onlar da (Türkiye) PYD'yi en azından kendileri için potansiyel bir tehdit olarak görüyorlar. Bunu dikkate almalıyız, alıyoruz ve Türklerle bu konuda çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Konya'da yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik operasyonun her an başlayabileceğini söyleyerek "Trump da onay verdi" demişti.