ABD'den Erdoğan'a yanıt: Durumu yatıştırmak için temastayız

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, 'Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri’yle (SDG) durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamalarına ABD'den yanıt geldi.

“Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik taarruz planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız" diyen Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, "Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz. Türkiye bir NATO müttefiki ve IŞİD'i yenilgiye uğratmaya yönelik küresel koalisyonun kilit bir ortağı. Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlılığımız tam. Tüm tarafları gerilimi tırmandırmadan kaçınmaya ve en önemli görev olan IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına odaklanmaya teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü, Türkiye ve ABD dışişleri bakanları arasında anlaşmaya varılan Menbiç yol haritasının uygulanmasına olan tam bağlılıklarının devam ettiğini söyledi.