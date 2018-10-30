ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Kararımızı açıklayacağız

CIA Direktörü Gina Haspel'in Türkiye temaslarına ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Haspel'in Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Başkan Trump'ı bilgilendirdiğini belirtirken, 'Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız' dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye’de yaptığı temaslar hakkında Başkan Donald Trump’ı bilgilendirdiğini belirterek “Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız” dedi.

Sanders, "Başkan, ülke dışında istihbarat toplamak amacıyla yaptığı görüşmeler sonrasında CIA Direktörü Gina Haspel'le geçen hafta görüştü ve şu anda hükümet farklı seçenekleri değerlendiriyor. Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız" dedi.

Sözcü Sanders, Haspel'in Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar sırasında "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği" hakkında yorumda bulunmadı.