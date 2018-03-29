ABD'den AKP'ye 'çok cazip' Patriot teklifi

ABD'den gelen tepkiler sonrasında AKP'den S-400 alımına ilişkin farklı açıklamalar yapılırken, Türkiye'ye gelen ABD heyetinin AKP'ye 'çok cazip' bir Patriot teklifi sunacağı ileri sürüldü.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alacak olmasına tepki gösteren ABD'nin, AKP'ye Patriot savunma sistemine ilişkin bir teklifte bulunacağı ileri sürüldü.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, Washington yönetimi AKP'yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmeye çalışıyor. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ABD’nin başkenti Washington’a çalışma ziyareti düzenleyecek. Yalçın, yarın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile bir araya gelecek.

İki ülke diplomatları 8-9 Mart’ta Washington’da bir araya gelerek Suriye konulu çalışma grubu toplantısını gerçekleştirmişti. Yalçın’ın ziyareti sırasında, Suriye çalışma grubu toplantısının sonuçları da ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow ise 3 Nisan’a kadar sürecek ziyaret kapsamında Türkiye’ye geldi. Büyükelçi Kaidanow Ankara’da Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileriyle bir araya gelecek. Kaidanow’un gündemindeki öncelikli konu ABD’nin Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemleri satmasına yönelik teklifin sunulması olacak. Kaidanow, Türkiye’ye cazip bir teklif sunmak üzere gideceğini açıkladı ancak teklifin ayrıntısına girmedi.

AKP'nin S-400’lerin yanı sıra Patriot sistemlerinin de satın alınmasına sıcak baktığı ileri sürülürken, parti içinden de farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'de yaptığı görüşmelerin ardından ilginç açıklamalarda bulunmuş, S-400'leri almaları durumunda F-35'lerin kendilerine teslim edilmeyebileceğini aktarmıştı.

Bozkır aynı açıklamada "Türkiye açısından S-400’lerden dönüş yok mu?" sorusuna, "Anlaşması imzalandı, ama Patriot devreye girebilecekse bakarız" yanıtını vermişti.