ABD'den Acun Ilıcalı hakkında soruşturma

Televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında, ABD'de kara para aklama ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında ABD’nin bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre; Amerikalı bazı görevliler soruşturmada bilgi ve delil toplamak için geçen günlerde İstanbul Ataşehir’de bir otele yerleşti.

İddialara göre Amerikalı avukatlar Acun’a kara para aklama ve silah kaçakçılığı suçlamalarını yöneltiyorlar. Yine iddialara göre, Acun’un özel uçağıyla sık sık Panama’ya gidip gelmesi ise silah kaçakçılığına delil olarak gösteriliyor. Söz konusu isimler Acun'un, Sarraf'la ilişkilerini de sorguluyorlar.

Rıza Sarraf’ın ABD'de yargılandığı davada da Acun Ilıcalı’nın adı geçmişti. Savcı Bharara mahkemeye Rıza Sarraf’la Acun Ilıcalı arasındaki ilişkiyi yansıtan belgeler sunmuştu.

Söz konusu haberin ardından Acun Ilıcalı kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ilıcalı açıklamasında, “İftiracı odatv'nin iddialarının aksine televizyonculuk ve yapımcılık dışında bir mesleğim bulunmamaktadır. Yine iftiracı odatv'nin sürekli gittiğimi iddia ettiği panamaya da en son 5 yıl önce Survivor çekimi için gitmiştim. Kaynağı belli olmayan, bu ahlaksızca iftiraları atan odatv hakkında gereken hukuki işlemi başlatmış bulunuyorum” ifadelerini kullandı.