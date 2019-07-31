ABD’den 4 Chinook helikopteri teslimatı

ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada 4 Chinook nakliye helikopterinin daha İzmir Limanı’nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini belirtildi.

ABD’nin Türkiye’nin F-35 programına katılımını askıya almasıyla ilgili gerilim sürerken ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye’ye 4 Chinook helikopterinin teslim edildiği belirtildi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyurularak "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" yorumuna yer verildi.

Büyükelçilik helikopterlerden birinin kalkışına ait görüntüleri de mesajına ekledi.