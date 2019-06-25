ABD'den 23 Haziran açıklaması: İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 23 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Avrupa'nın en büyük kentlerinden birini yönetme gibi zorlu bir göreve başlayan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunuyoruz' dedi.

ABD, İstanbul’daki seçim sonuçlarıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Bakanlığın bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye uzun geçmişe dayanan, gururlu bir demokratik geleneğe sahip. İstanbul halkı, yakın zamandaki birçok seçimde olduğu gibi (bu seçimde de) yüksek katılım göstererek demokrasilerine tam katılım sağladı. Avrupa’nın en büyük kentlerinden birini yönetme gibi zorlu bir göreve başlayan Ekrem İmamoğlu’na en iyi dileklerimizi sunuyoruz.”