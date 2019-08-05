ABD'deki saldırılara bir tepki de futbol sahalarından geldi

ABD futbol liginde Philadelphia Union takımında oynayan Alejandro Bedoya son birkaç gün içinde yaşanan silahlı saldırıları attığı bir gol sonrasında protesto etti.

ABD'de son birkaç gün içinde yaşanan ve çok sayıda ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan silahlı saldırılar bir futbol maçında protesto edildi.

ABD Futbol Ligi takımlarından Philadelphia Union oyuncusu Alejandro Bedoya, rakip DC United'a attığı gol sonrasında saha kenarındaki efekt mikrofonuna "Hey Kongre, bir şeyler yap! Silahlı saldırıları durdurun, haydi!" diye bağırdı.

Futbolcunun bu alışılmadık mesajı karşılaşmayı canlı yayınlayan Fox Sports 1 sayesinde tüm ülkeye iletilmiş oldu.

Bedoya grabbing a field mic to deliver a message on gun violence, since clippit doesn't play inline https://t.co/3vgoIPPMwg pic.twitter.com/WrwbQvp2CG — Paid man gets bored (@cjzero) August 5, 2019

3 Ağustos Cumartesi sabahı en az 20 kişinin öldürüldüğü Texas Walmart saldırısının ardından yine aynı gün Ohio'da bir bara yapılan saldırıda da en az 9 kişi öldürülmüştü.

Silahlı saldırıların yarattığı tepki ABD'de büyük ölçüde tartışmalara neden olmaya devam eden "bireysel silahlanmaya" dönük. Öte yandan saldırıların arka planında Trump döneminde bolca kışkırtılan ırkçılığın olduğu da sıklıkla dile getirilen bir görüş.