ABD'deki saldırılara bir tepki de futbol sahalarından geldi

ABD'de son birkaç gün içinde yaşanan ve çok sayıda ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan silahlı saldırılar bir futbol maçında protesto edildi.

ABD Futbol Ligi takımlarından Philadelphia Union oyuncusu Alejandro Bedoya, rakip DC United'a attığı gol sonrasında saha kenarındaki efekt mikrofonuna "Hey Kongre, bir şeyler yap! Silahlı saldırıları durdurun, haydi!" diye bağırdı.

Futbolcunun bu alışılmadık mesajı karşılaşmayı canlı yayınlayan Fox Sports 1 sayesinde tüm ülkeye iletilmiş oldu.

Bedoya grabbing a field mic to deliver a message on gun violence, since clippit doesn't play inline https://t.co/3vgoIPPMwg pic.twitter.com/WrwbQvp2CG

— Paid man gets bored (@cjzero) August 5, 2019