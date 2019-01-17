ABD'deki çalışanlarından Nusret'e dava: Bahşişlere el koyuyor, şikayet edeni kovuyor

Nusret Gökçe'nin ABD'deki restoranında çalışanlar, bahşişlere el konması ve bu konuda şikayetçi olanların kovulması sebebiyle Nusret'e dava açtı.

Manhattan'da bir restoranı bulunan Nusret Gökçe'ye çalışanları tarafından dava açıldı.

New York Post'un haberine göre Nusret'in restoranında çalışanlar bahşişlerin bir kısmına el konması sebebiyle şikayetçi oldu. Nusret'in bu konuda eleştiride bulunan çalışanlarını işten çıkardığı öğrenildi.

Habere göre Nusret, verilen bahşişleri bir havuzda topluyor. Doğrudan hesaba eklenen yüzde 18'lik servis bedeli üzerindeki bahşişlere el koyan Nusret'in, hizmet alanında çalışmayanlara da bahşişten pay verdiği belirtiliyor.

Nusret'in restoranında çalışan müdürlerin de garsonların bahşişinden pay aldığı aktarılırken, çalışanlar müşterilerin bu bahşişlerin kendilerine hizmet eden çalışanlara verildiğini düşünerek bırakıldığını ifade ediyor.

Dava açan çalışanlar bahşiş konusunda şikayetçi olanların işten çıkartılmasının sistematik bir durum olduğunu söylüyor.