ABD'de 'Türkiye' paneli: Erdoğan iktidarda kaldığı sürece...

ABD'de düzenlenen 'Krizdeki Türk-Amerikan İlişkileri: Nereye Doğru Gidiyoruz?' başlıklı panelde konuşan ve hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan Henri Barkey, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarda kaldığı sürece Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiler hasarlı olmaya devam edecek' dedi.

ABD'de başkent Washington’daki "düşünce kuruluşlarından" Wilson Center’ın ev sahipliğinde “Krizdeki Türk-Amerikan İlişkileri: Nereye Doğru Gidiyoruz?” başlıklı bir panel düzenlendi. Telekonferans yöntemiyle düzenlenen panelde konuşan uzmanlar, Brunson serbest bırakılsa dahi sorunların ortadan kalkmayacağı mesajını verdi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Wilson Center’ın Ortadoğu Programı Direktörü Aaron David Miller, iki ülke arasında bir güven krizinin yaşandığını, Ankara ve Washington’un birbirlerine karşı iyi niyetle yaklaşma eğiliminin büyük risk altında olduğunu söyledi.

Lehigh Üniversitesi’nden Henri Barkey, iki ülke ilişkilerinde Brunson meselesinin yanısıra başka önemli sorunlar da olduğunu belirtirken, ABD'nin IŞİD’e karşı savaşta Suriyeli Kürtler’e desteği ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planlarını örnek verdi.

Özellikle bu üç sorun temelinde Türkiye ve Amerika arasındaki krizin bugün “çok çok ciddi” bir seviyeye ilerlediğini belirten Barkey, daha önce de iki ülke arasında sorunlar yaşansa da şimdiki durumun öncekilere göre bir farklılık içerdiğini, Türkiye’de ABD karşıtı söylemlerin daha önce hiç bu kadar kötü seviyelere düşmediğini ileri sürdü.

Bu durumun uzun vadeli sonuçlar yaratacağı ve buradan geri dönmenin de çok çok zor olacağı değerlendirmesinde bulunan Barkey, “Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarda kaldığı sürece Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiler hasarlı olmaya devam edecek. Evet, Türkiye NATO üyesi ama iki ülke arasındaki gerilim artmaya devam edecek. En nihayetinde Brunson da diğerleri de bırakılacaktır ama ilişkilerin tadı artık '

'TÜRKLER FIRSAT KAÇIRDI'

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nden Aslı Aydıntaşbaş da, Brunson davasının aslında iki ülke arasındaki krizin nedeni değil, gerileyen bir ilişkinin semptomu olduğu yönündeki görüşe katıldığını belirtti.

Aydıntaşbaş, yakın dönemde ABD'den Türkiye’ye yeni bir yaptırım dalgasının ya da yeni bir diplomasinin de görülebileceği ihtimaline değindi ancak bu meselenin yüksek bir profile ulaşması nedeniyle Türk yetkililerin bir adım atmasının zorlaştığını dile getirdi. İki taraf arasındaki müzakerelere işaret eden Aydıntaşbaş, “Bence Türkler fırsat kaçırdı, önlerinde iyi bir anlaşma vardı” dedi.Hintz, Erdoğan’ın, 2013’teki Gezi Park protestolarından başlayarak, lira krizi dahil içeride yaşanan hemen her sorunda “dış güçleri” suçlama davranışı sergilediğine dikkati çekti.

Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Araştırmalar Okulu’ndan Lisel Hintz, geçmişteki büyük çaplı siyasi sorunlara rağmen bugün yaşanan durumun farklı ve eşi görülmemiş olduğunu kaydetti.

“Buradan geri dönmek çok zor” diyen Hintz, ABD ve Türkiye’nin teknik olarak NATO müttefiki olmalarına rağmen son yıllarda siyasi olarak ayrıştıkları birçok konudan örnekler verdi, Türkiye’de Erdoğan yönetimi altında Amerikan karşıtlığının ciddi seviyede arttığını ileri sürdü.