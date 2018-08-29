ABD’de lüks konut alan zenginler kimler?

ABD’nin Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'deki dolar zenginlerinin ABD'den lüks konut aldığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara “Yastıkaltındaki döviz ve altınlarınızı Türk Lirası'na çevirin” çağrısında bulunurken, Erdoğan'ın destek verdiği zenginler ise dolar yatırımları yapmaya devam ediyor.

Wall Street Journal (WSJ), "dolardaki yükselişi fırsata çevirmek isteyen bazı Türk işadamlarının, Amerika'ya milyonlarca dolarlık yatırım yaptığını" yazdı. Gazete, Bekir Okan'ın, ABD'deki 300 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımını buna örnek gösterdi. Gazete, Okan'ın, Florida Miami'de 270 metrelik bir gökdelen yaptıracağını belirtti. Okan Tower adlı kulenin temelinin kasım ayında atılacağı ve 2022 yılında tamamlanacağı açıklandı. Gökdelende, apartman dairelerinin yanı sıra 294 odalı bir otelin de bulunacağı kaydedildi. Haberde, Bekir Okan'ın dev gökdeleni, dolar zengini Türkler için yaptığı belirtildi.

Gazete, Bekir Okan'ın “Türkler, Miami'ye bayılıyor ve Güney Florida'da gelecek için büyük potansiyel görüyor” dediğini aktardı.

WSJ, Okan'ın 300 milyon dolarlık proje için şu ana kadar 25 milyon dolarlık yatırım yaptığını yazdı. Gökdelende 389 apartman dairesi bulunduğunu ve bunların fiyatının 318 bin ile 1.9 milyon dolar arasında değiştiğini belirten WSJ, projeden şu ana kadar 45 Türk'ün daire aldığını vurguladı.