ABD yaptırımlarında sıra Türkiye'de mi?

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlardan vazgeçmeme kararı, akıllara Türkiye-ABD ilişkilerindeki kriz başlıklarını ve Türkiye’ye yönelik yaptırım olasılığını getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan çekileceğini ve ekonomik yaptırımlardan geri adım atmayacağını açıkladı.

Trump'ın, İran'a karşı geçmiştekinden daha sert yaptırımlar uygulanacağının sinyalini vermesi, akıllara ABD-Türkiye ilişkilerindeki kriz başlıklarını getirdi.

ABD'Lİ RAHİP KRİZİ

Bloomberg'den Çağan Koç'un bugün yayınlanan yazısında, Türkiye'de "FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı" iddiasıyla tutuklu yargılanan Rahip Andrew Brunson'ın, bu kriz başlıklarından birine dönüşmekte olduğunu vurguluyor.

Geçen Pazartesi günü İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karşısına çıkan Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verildi. ABD'li yetkililer, "rehine diplomasisi" olarak adlandırdığı bu durumun, yaptırım uygulanarak yanıtlanması gerektiğini yüksek sesle ifade ediyor.

Oklahomalı Senatör James Lankford, Pazartesi günkü duruşmanın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dr Andrew Brunson'un yargılandığı, gizli tanıklar ve komplo teorileriyle dolu düzmece dava, ABD ve Türkiye ilişkilerinin giderek kötüleştiğinin bir kanıtı daha" diyerek, "Kongre eyleme geçmeye, Brunson serbest bırakılmadığı takdirde yaptırım kararı almaya hazır" mesajı verdi.

YAPTIRIM GETİREBİLECEK ÜÇ BAŞLIK

Oklahomalı senatörün aynı şekilde düşünen tek kişi olmadığı anlaşılıyor. ABD Federal Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu Başkan Yardımcısı Sandra Jolley de, "ABD hükümetinin en yüksek düzeyinden en aşağısına kadar, herkes çok öfkelenmiş durumda" diyerek, Türkiye'ye yaptırım uygulanması tavsiyesinde bulundu.

Bloomberg'de yayınlanan makalede de ifade edildiği gibi, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasına sebep olabilecek, Rahip Brunson davası dışında iki kriz başlığı daha var: Rusya'dan alınacak S-400'ler ve Hakan Atilla davası.

TÜRKİYE EKONOMİSİ NASIL ETKİLENİR?

İran’a yönelik yaptırımların Türkiye’ye yönelik etkilerinde ilk önemli konu doğalgaz ve petrol ithalatının etkilenecek olması. Doğalgaz boru hattı ve uzun dönemli kontratla alındığı için istisna kapsamına girecek. Ancak ödemelerinde daha önce Zarrab ve Hakan Atilla davasına konu olan kısıtlamalar yeniden gündeme gelecek. Ham petrol ithalatındaysa İran’a yaptırımların kalkmasından sonra yeniden yüzde 50’ye çıkan payın azalması, Türkiye’nin artan petrol fiyatlarına ek olarak başka tedarikçilere yönelmesinden kaynaklanan bir maliyet artışının olması bekleniyor. Petrol ve doğalgaz dışındaki ürünlerde dış ticaretin etkilenmesi bekleniyor. 2017 yılında İran 3,3 milyar dolar ihracatla en büyük 8. pazar, 7,5 milyar dolarla da en fazla ithalat yapılan 12. ülkeydi. Dış ticaret hacminin daralması, ihracatta düşüş ve ödeme sistemlerindeki kısıtlar nedeniyle cari açığın olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Türkiye’ye yönelik doğrudan yaptırım söz konusu olursa ABD-Türkiye dış ticaretine yönelik etkilere ek olarak bankalara yönelik cezalar ve AB ticaretini etkileyebilecek kısıtlamalar kritik olabilir. AB finans sistemini ve belli başlı üreticileri de etkileme ihtimali bulunacak yaptırımlar uygulanır mı şimdilik tartışmalı görünüyor.